الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء، في المملكة 9/ 2/ 1441 الموافق 8/ 10/ 2019، قائلة إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية.
وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية، المرتفعات الجنوبية الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.