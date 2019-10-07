موجة غبار تضرب جدة.. والهلال الأحمر يحذر

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي

دعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن.

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ودعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين خاصة من لديهم أمراض تنفسية، إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة، مناشدًا المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي.

وطالب جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث، حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

وتتعرض بعض أحياء محافظة جدة حاليًا لموجة غبار مصحوبة بعواصف رملية.