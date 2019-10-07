شكرا لقرائتكم خبر عن 3981 بلاغاً عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدد البلاغات المتعلقة بالأعراض الجانبية للأدوية، والتي تم رصدها خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة: «وصل عدد البلاغات المقدمة من الصيدليات الأهلية إلى 2929 بلاغاً، فيما بلغ العدد المقدم من المستشفيات والمراكز الصحية 1052 بلاغاً».

وقدمت هيئة الغذاء والدواء، الشكر للمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات الأهلية، على التزامهم بمعايير السلامة الدوائية عبر رصدهم للأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها، مع إقرارهم بما نتج عن تلك الأدوية من بعض العلل والمشكلات الصحية التي حدثت بشكل غير مقصود وغير مرغوب فيه.