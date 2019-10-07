شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم حائل» يحتفل باليوم العالمي للمعلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (حائل)

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم (الاثنين)، باليوم العالمي للمعلم، برعاية أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، وحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد، في مقر الإمارة.

وشدد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، على مكانة المعلم المهمة في المجتمع، لافتاً إلى جهود حكومتنا الرشيدة في إبراز هذه المكانة، مقدماً شكره لأمير المنطقة ونائبه على رعايتهما هذا اللقاء.

بعد ذلك، ألقى المعلم بدر الشمري كلمة المعلمين نيابة عنهم، وفي الختام، تم تكريم عدد من المعلمين المتميزين من قبل بعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة.