الدخيل يزور حاكم أم القيوين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير

نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لعضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات حاكم إمارة أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا. جاء ذلك خلال زيارته له في الديوان الأميري وقدم الدخيل هدية لحاكم إمارة أم القيوين عبارة عن لوحة فنية تجمع الملك سلمان والشيخ سعود خلفهما علم السعودية والإمارات يرفرفان ولاقت الهدية ترحيبا من الشيخ سعود.

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