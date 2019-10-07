الإطاحة بوافدين تحرشا بفتيات داخل مقهى بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطاحت شرطة منطقة الرياض بشابين وافدين تحرشا بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني، وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة على الذوق والآداب العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري أن ضبط الشابين جاء بعد الإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتيهما والقبض عليهما. الوافدان مقيمان من الجنسية السورية

في العقد الثالث من العمر

أقرا بما نسب إليهما

جرى إيقافهما

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة



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