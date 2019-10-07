اتصالات مشبوهة تستغل اسم "الخارجية" لتحصيل الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
حذرت وزارة الخارجية المواطنين والمقيمين من الاتصالات المشبوهة التي تدعي أنها من موظفين في وزارة الخارجية، وتطلب منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على قبول في جامعة بالخارج أو تصديق أوراق رسمية، من خلال حسابها الرسمي بتويتر.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سعود كاتب لـ«مكة»: إن الخارجية ليست جهة اختصاص بطلبات القبول في الجامعات أو تصديق الأوراق الرسمية، فهذا من اختصاص جهات أخرى، كما يجب على الشخص أن يكون حذرا، فيما يخص أي اتصالات من أشخاص يطلبون تحويل أموال مقابل تقديم خدمات لهم.
ماذا قالت الخارجية؟
- لم نسجل حالات جرى فيها تحويل الأموال بالفعل
- تلقينا اتصالات أشخاص عرفوا أسماءهم بأنهم موظفون يعملون بالوزارة
- لا يوجد لدينا في الوزارة موظفون يحملون الأسماء المدعاة
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