دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي للأسر المستحقة بالباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

سلم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أمس، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي جمعية البر الخيرية بناوان بمحافظة المخواة.

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واستمع خلال استقباله بالإمارة مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني وممثلي جمعية البر بمركز ناوان إلى شرح من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، عن الوحدات السكنية المسلمة للمستفيدين، والمكونة من فلل موحدة المساحات تتناسب مع احتياج الأسر المستفيدة، مبينا أن آلية تسليم الوحدات يكون عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي.

ونوه أمير منطقة الباحة بالدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لخدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مثمنا لوزارة الإسكان هذا العمل من خلال التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير الوحدات لمستفيديها، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته.

يذكر أن الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع بها وفق احتياجاتهم، كما يوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.