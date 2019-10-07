خالد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان التعاون الاستراتيجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس الأول، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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ونقل الأمير خالد بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى قيادة المملكة.

وخلال اللقاء، بحث الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، في المجالات كافة، وبالأخص التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتناولت المباحثات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها، والجهود المبذولة تجاهها.