إغلاق 219 منشأة مخالفة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي 219 محلا تجاريا مخالفا، وإتلاف نحو 3 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة من خلال الحملات الرقابية المستمرة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم خلال الشهر الماضي رصد 1426 مخالفة صحية، وإغلاق 219 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد نحو 2815 جولة ميدانية قام بها المراقبون، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية، مما يساهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.