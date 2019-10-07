التدريب التقني يستعد لإطلاق المرحلة الخامسة من برنامج «أُتقن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإطلاق برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» بمرحلته الخامسة في مختلف منشآتها التدريبية للبنين والبنات بكافة مناطق المملكة، من خلال البوابة الالكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع، حيث يبدأ التقديم على 16 برنامجا تدريبيا للبنين والبنات الأحد المقبل، ويبدأ التدريب 28 / 2 / 1441هـ، ومن المقرر أن يستمر أربعة أسابيع.

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وتطرح المؤسسة في المرحلة الخامسة من برنامج أتقن برامج تدريبية عدة في الفترة المسائية لمدة أربعة أيام بمعدل 4 ساعات يوميا، وتتيح المؤسسة للبنين دورات في الكهرباء والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات، والسلامة المهنية، والتبريد والتكييف، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية، فيما تقدم دورة للبنات في التجميل وتصفيف الشعر.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنهت تدريب نحو 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» بهدف إكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها أفراد المجتمع، كما سجلت أعداد المتقدمين في المراحل السابقة 111,798 متقدما ومتقدمة، وكان العدد المستهدف للتدريب 17500 متدرب ومتدربة، محققة بذلك نسبة بلغت 170% من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية بالمنشآت التدريبية.

أبرز البرامج التدريبية للبنين والبنات: