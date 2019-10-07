منصة تنموية لتلبية احتياجات محافظات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أقر مجلس منطقة مكة المكرمة إعادة تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية التي تعمل على دراسة تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي رأسه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة.

ودشن الفيصل خلال الاجتماع المنصة التنموية للمحافظات الهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشركات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.

وناقش المجلس أساليب إزالة المعوقات التي تؤثر على نمو الاستثمار والصناعات، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة، كما استعرض عددا من المبادرات التي قدمتها لجنة شؤون الأسر لجنة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

مبادرات

01 الخارطة الحرارية وتهدف إلى:

• التعرف على الاحتياجات والقضايا الأسرية بالمنطقة من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية لأسر المنطقة

• بناء الخارطة الحرارية الالكترونية لتوضيح أهم القضايا والاحتياجات لكل حي من أحياء المحافظات

02 الأسرة السعيدة:

تطبيق الكتروني يهدف إلى تقديم استشارات أسرية واجتماعية للأزواج لبناء أسر متماسكة صحيا، ونفسيا، واجتماعيا

Advertisements

03 معا لحمايتهم:

تتمثل في إقامة سلسلة ملتقيات شهرية ترفيهية لكبار السن.

04 الوعي الرقمي وتهدف إلى:

رفع مستوى الوعي التقني للأسرة بما يكفل الإفادة القصوى من المحتوى الرقمي ومواجهة الهجمات التقنية بشتى أنواعها.

05 الأم القائدة:

تركز على تعظيم دور الأم في الأسرة والمساهمة في بنائها وتمكينها من فهم دورها القيادي في إدارة العلاقات الأسرية بنجاح والتخطيط والمحافظة على موارد الأسرة من خلال ورش عمل لتمكينهن بمهارات وأساليب تساعدهن للقيام بدور فاعل في استقرار وسعادة الأسرة.

06 توطين التنمية وتهدف إلى

• توحيد جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة نحو التكامل لإنجاز المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة

- تعزيز الجهود المبذولة لتنمية المحافظات من خلال برنامج المجتمع الذي تتضمنه المبادرة

• تكوين الشراكات الفاعلة بين القطاعات وأصحاب المصلحة

• إشراك المجتمع المدني بالمحافظات في تحليل المشاكل واقتراح الحلول.