السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان «مهارات التفاوض الفعال» بمقر مديرية الشرطة بالمنطقة. واستهدفت الدورة التدريبية منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة، بهدف إكسابهم المعارف والمهارات الأساسية اللازمة التي تمكنهم من عملية التفاوض بكفاءة وفعالية على مستوى الفرد والمؤسسة، من خلال تعريفهم على مفهوم التفاوض وعملياته واستراتيجياته، والبرامج العقلية العليا وتأثيرها على عملية التفاوض، إضافة إلى التعرف على تطبيقات ومهارات التفاوض في البيئة الإدارية والحياة الشخصية والأسرية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورة للتعريف بمهارات التفاوض الفعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.