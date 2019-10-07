تعاون رياضي مع اليابان وصربيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.

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وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين السعودية واليابان في الجانبين الرياضي والشبابي، وبحث سبل تعزيزها لما فيه مصلحة رياضيي وشباب البلدين.

من جانب آخر استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي، سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهيتش، حيث قدم الأخير الدعوة للأمير عبدالعزيز بن تركي لحضور المهرجان الدولي الثالث للرياضة في بلغراد، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر المقبل.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة للسفيرين، سعي الهيئة العامة للرياضة لتعزيز التعاون الرياضي المشترك مع مختلف الدول لتبادل الخبرات.