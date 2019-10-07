ورشة عن القياس للمعلمات وقائدات المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس غدا، إقامة ورشة عمل بعنوان «القياس القائم على المنهج»، وذلك بمقر المركز بالرياض. وتستهدف الورشة التي تقدم مجانا، المعلمات وقائدات المدارس والمشرفات التربويات، بهدف تنمية مهارات المتدربات على استخدام القياس. وتشمل محاور عدة منها: التعريف بمنهجية القياس القائم على المنهج، وخطوات التطبيق، ومزايا الاستخدام، إضافة إلى المقارنة بين الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي مع CBM.



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