قرعة كأس الملك تمهد طريق المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مهدت قرعة دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين الشريفين التي سحبت أمس في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الرياض، الطريق أمام فريق دوري المحترفين للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة التي يحمل لقبها فريق التعاون.

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وأوقعت القرعة الهلال أمام عرعر، والنصر في مواجهة عفيف، والاتحاد أمام الرياض، وأهلي ضد الجندل، فيما يواجه التعاون، فريق اللواء.

مباريات دور الـ 64

التقدم والاتفاق، عكاظ والفيحاء، الشرق والوحدة، الانتصار والفتح، التعاون واللواء، الحجاز وضمك، عفيف والنصر، الاتحاد والرياض، طبرجل والشباب، الأهلي والجندل، وج والفيصلي، الحزم والدرع، الهلال وعرعر، القيصومة وأبها، الشعلة والصقور، الساحل وأحد، هجر والرائد، الجبيل والعدالة، الجبلين والثقبة، القادسية والروضة، الجيل والأنوار، الطائي والوشم، النجوم والعروبة، العين والسد، الدرعية والخليج، العربي والباطن، نجران والخلود، المجزل وطويق، الصفا والكوكب، الأنصار والبكيرية، النهضة والأخدود، جدة وحطين.