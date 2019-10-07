تركيا تعتقل 7 ألمان.. وعملتها تواصل الانهيار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة

في مؤشر جديد على الاقتصاد التركي المنهار سجلت الليرة تراجعا خلال التداولات أمس، وسط مراقبة المستثمرين للتطورات المرتبطة بالعملية العسكرية التي يقول الرئيس التركي رجب طيب أوردغان إنه بصدد إطلاقها في شمال سوريا.

وخلال التداولات فقدت الليرة 1.1% من قيمتها ليصل سعر صرف الدولار إلى 5.75 ليرات، بعدما أعلن البيت الأبيض الليلة الماضية أن تركيا ستشن قريبا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، وأن القوات الأمريكية لن تدعم العملية أو تشارك فيها.

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من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنه تم احتجاز 7 مواطنين ألمان في تركيا الأسبوع الماضي، وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين أنه تم إطلاق سراح 4 منهم بعد ذلك، إلا أنه ليس مسموحا لهم بمغادرة تركيا.

وأضاف المتحدث أن الاتهامات ضد هؤلاء الأشخاص متباينة تماما، موضحا أنه لهذا السبب لا يمكن التحقق من وجود صلة حاليا - على الرغم من تكرار الاعتقالات - ولكنه أكد أنه سيتم الاستمرار في رصد الوضع بعناية.

ويندرج ضمن السبعة أشخاص، سيدة ألمانية تركية (85 عاما) منحدرة من هامبورج شمال ألمانيا، تم الإعلان عن واقعة احتجازها الجمعة الماضي، وبحسب بيانات الجالية الكردية في هامبورج، فإن السيدة هي زوجة رئيس الجالية.