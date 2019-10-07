فلسطين: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء بالقدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «إن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة، وعناصر من شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك يشكلان تصعيدا خطيرا وتجاوزا فجا لجميع الخطوط الحمراء، واستخفافا متعمدا لكرامة الإنسان وحقه في الحياة والعبادة».

وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى أن هذه الاقتحامات المتكررة تعد استهزاء بمبادئ حقوق الإنسان، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي ورفض مبادئه، وكذلك على الشرعية الدولية، وقراراتها، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.