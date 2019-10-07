السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بروكسل أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل أمس عن تجديد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إنه «تم تكريس مساهمة من حوالي 4.46 ملايين يورو لمدة عام». وأضاف أن «الهدف هو زيادة تدفق الشحن التجاري إلى اليمن وتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على الانتشار في موانئ الحديدة والسليف ورأس عيسى، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية ستكهولم وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للتفتيش في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.