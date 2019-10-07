20 ساعة تعليم مستمر للمؤتمر العالمي لطب الكوارث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 20 ساعة تعليم مستمر للمشاركين في فعاليات المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي سيعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 - 14 أكتوبر 2019، تحت شعار «من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والاستجابة للطوارئ».

كما سيقام على هامش المؤتمر عدد من ورش العمل، من أبرزها: مقابلة الخبراء في طب الكوارث، ونظام قيادة الحدث، وأساسيات دعم الحياة في الكوارث، ومخاطر الاتصالات، إضافة إلى فريق الطوارئ الطبية السعودي.

يذكر أن المؤتمر يقام برعاية من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ويهدف إلى إنشاء منصة التميز لتبادل المعرفة والخبرات في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث وإدارة الأزمات وتعزيز الابتكار والرؤى، والبحث والتعاون في هذا المجال.