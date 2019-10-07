أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن معهد كارولينسكا السويدي أمس فوز الأمريكيين كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

وبحسب اللجنة، ستُسم الجائزة التي تبلغ قيمتها نحو 830 ألف يورو بالتساوي بين العلماء الثلاثة.

وقال أمين لجنة نوبل في المعهد توماس بيرلمان إن اللجنة تمكنت من التواصل مع العلماء الثلاثة الفائزين بجائزة نوبل للطب لهذا العام، مبينا أن التواصل مع العالم الأمريكي ويليام كايلين كان هو الأصعب، موضحا أنه تمكن في البداية من الوصول لشقيقته التي أعطته رقمي هاتف يخصان شقيقها. وذكر بيرلمان أنه يبدو أن الرقم الأول لم يكن صحيحا إلا أن الثاني أدى للوصول إلى كايلين الذي كان «سعيدا حقا، وتقريبا عاجزا عن التعبير» عن سعادته بالفوز بالجائزة.