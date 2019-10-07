كمبوديا تلغي حظر عمل الأجانب في أنشطة مستقلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه

ألغت كمبوديا حظرا استمر لفترة قصيرة على عمل الأجانب في أنشطة مستقلة، مثل السائقين والباعة الجائلين، بعدما أصدرت أمرا توجيهيا بهذا الشأن في نهاية أغسطس الماضي.

Advertisements

ونقلت صحيفة «خمير تايمز» عن وزير العمل إيث سامهينج القول في بيان، «إن الحظر لم يعد ساريا بسبب الطلب على الخبرات الأجنبية في قطاع الخدمات، ولتشجيع الاستثمار في كمبوديا».

وأضاف أنه لهذا السبب، قررت الوزارة السماح للأجانب بالعمل في أي قطاع وفي الأنشطة المستقلة.

وحظرت التوجهيات على الأجانب العمل لحسابهم الخاص في أنشطة من بينها العمل كسائقين للتوك توك وميكانيكيين وحلاقين، وفي التدليك وتلميع الأحذية.