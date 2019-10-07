إندونيسيا تدمر 40 قاربا أجنبيا خالفت قوانين الصيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أغرقت وزارة المصايد الإندونيسية 40 قاربا أجنبيا خلال يومين في إطار حملتها ضد الصيد غير القانوني.
وجاء في بيان للوزارة أنه جرى إغراق القوارب، ومعظمها من فيتنام، في أربعة مواقع. وأضافت أن المحاكم البحرية الإندونيسية أدانت ملاك القوارب بتهمة العمل بصورة غير قانونية في المياه الإندونيسية.
يذكر أن الوزارة، برئاسة الوزيرة سوسي بودجياستوتي، دمرت ما لا يقل عن 556 سفينة صيد أجنبية منذ عام 2014.
وقالت الوزيرة في بيان «في ظل وجود كثير من قوارب الصيد الكبيرة التي تحمل معدات صيد مدمرة، يمكن استنزاف مواردنا البحرية قريبا».
وأضافت «حان وقت تأميننا لمواردنا وضمان استمرار وجودها بوفرة من أجل الأجيال المستقبلية».
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