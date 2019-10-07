انقلاب قارب يحمل 50 شخصا بإيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس مصرع شخصين على الأقل وفقدان آخرين وإنقاذ 22 شخصا، عقب انقلاب قارب قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وقال خفر السواحل في بيان إن قارب المهاجرين، وعلى متنه نحو 50 شخصا، انقلب خلال عمليات الإنقاذ بعد منتصف الليل، على بعد نحو 11 كيلومترا قبالة لامبيدوسا.
وأضافت القوات أن القارب انقلب بسبب اتجاه المهاجرين إلى جانب من القارب لدى اقتراب وحدتي إنقاذ إيطاليتين.
وتمكنت قوات خفر السواحل وشرطة الجمارك الإيطالي «من انتشال جثتين حتى الآن» وما زال البحث جاريا عن المهاجرين المفقودين.
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