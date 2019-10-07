الإطاحة بتنظيم إجرامي لسرقة المحلات بجدة والجموم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات بجدة والجموم، والقبض على عناصره، ثلاثة مقيمين باكستانيين تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع من العمر مستخدمين مركبتين لنقل المسروقات. وأوضح المتحدث الرسمي الرائد محمد الغامدي أنهم أقروا بارتكاب 10 جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315 ألف ريال.



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