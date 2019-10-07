مناقشة خطة تفعيل طوارئ الأمطار بالخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أمس مع مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد راشد العتيبي، وممثلي الجهات المعنية، خطة تفعيل طوارئ الأمطار وآلية التنسيق والاحترازات والتدابير اللازمة خلال فترة الأمطار، وذلك في مقر البلدية.

وأوضح المهندس الزايدي أن البلدية أنهت جميع إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال موسم الأمطار من خلال تنظيم برنامج مكثف، إلى جانب تجهيز غرفة طوارئ بمقر إدارة الخدمات ببلدية الخبر لمتابعة الحالات والبلاغات الواردة من وإلى الجهات الحكومية المعنية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن محافظة الخبر مخدومة بشبكة تصريف الأمطار بنسبة تزيد على 60% حاليا، وأنه جرى الانتهاء من رصد أماكن تجمعات مياه الأمطار، وتسخير نحو 1000 عامل خلال فترة الأمطار.