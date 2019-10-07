القتل تعزيرا لمهربي هيروين بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الداخلية بيانين بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهربي كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة.

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وتم القبض على غلام قمر غلام حسين - باكستاني - لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وجرى تنفيذ حكم القتل في الجاني غلام قمر حسين أمس في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

كما تم القبض على المدعو محمد أكبر محمد رمضان - باكستاني - لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ حكم القتل في الجاني محمد أكبر محمد رمضان، أمس في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.