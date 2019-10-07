أبومعطي أول شركة تعتزم الانتقال للسوق الرئيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، الانتقال إلى السوق الرئيسية، وهي أول شركة مدرجة في سوق «نمو» تعلن عن رغبتها بالانتقال بعد تعديلات قواعد الإدراج التي أصدرتها هيئة السوق المالية أمس الأول. وبحسب بيان للشركة على موقع «تداول» أمس، وافق مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، على انتقال الشركة من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية «تاسي». وأوضحت الشركة أن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتعمل «أبومعطي» في بيع الأدوات المدرسية والقرطاسية المكتبية واللوازم الدقيقة والكماليات والوسائل التعليمية والهدايا والتغليف ومنتجات الورق والأحبار والطابعات بالجملة والتجزئة، وتأسست عام 1994 كمؤسسة ثم تطورت لتصبح شركة مساهمة مقفلة عام 2008.

وأدرجت الشركة أسهمها في السوق الموازية «نمو» في 26 فبراير 2017 مع انطلاق السوق الموازية، ويبلغ رأسمالها 200 مليون ريال مقسمة على 20 مليون سهم.