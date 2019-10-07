5 متطلبات لانتقال الشركات من السوق الموازية إلى الرئيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حددت هيئة السوق المالية 5 متطلبات لانتقال الشركات من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية «تاسي»، من أبرزها مضي سنتين على إدراجها في «نمو».
وجاءت هذه المتطلبات ضمن تعديل قواعد الإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية، حيث شملت الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية.
وأشارت التعديلات إلى أنه يتم تعليق سهم الشركة لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.
وتضمنت القواعد المعدلة للانتقال من السوق الرئيسية:
- تقديم الطلب بعد مضي سنتين من إدراج الشركة في السوق الموازية
- استيفاء جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، حيث إن الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال
- على المصدر قبل تقديم الطلب أن يفصح للجمهور عن تقرير مجلس الإدارة مشتملا على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة
- موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة
- تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية للسوق المالية والإعلان عن تقديم الطلب للجمهور
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