5 متطلبات لانتقال الشركات من السوق الموازية إلى الرئيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت هيئة السوق المالية 5 متطلبات لانتقال الشركات من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية «تاسي»، من أبرزها مضي سنتين على إدراجها في «نمو».

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وجاءت هذه المتطلبات ضمن تعديل قواعد الإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية، حيث شملت الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية.

وأشارت التعديلات إلى أنه يتم تعليق سهم الشركة لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

وتضمنت القواعد المعدلة للانتقال من السوق الرئيسية: