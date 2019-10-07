السعودية | شاهد قنصل أميركا بالظهران تردد "أحلى التفاصيل على البال"

شكرا لقرائتكم شاهد قنصل أميركا بالظهران تردد "أحلى التفاصيل على البال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت القنصل الأميركي العام في مدينة الظهران (شرق السعودية) راشنا كورهونين قصيدة "على البال" التي كتبها الأمير نواف بن فيصل وغناها فنان العرب محمد عبده، وذلك أثناء مشاركتها في الأمسية السنوية لـ"مجموعة شعر الظهران".

ونشرت القنصلية الأميركية على حسابها في "تويتر" فيديو لكورهونين وهي تلقي الشعر وأرفقته بتغريدة شكرت فيها القنصل "مجموعة شعر الظهران" لدعوتها إلى أمسيتها السنوية.

وتابعت القنصل: "منحوني فرصة لتعلم أغنية أخرى للفنان محمد عبده. الشعر العربي جميل ومؤثر، سامحوني على إلقائي الخاطئ لبعض الكلمات لكنني فعلاً أحب هذه الأغنية من كلمات الشاعر نواف بن فيصل".

يذكر أن للقنصل راشنا كورهونين حضورا اجتماعيا لافتا في مختلف المناسبات والمهرجانات التي تقام في المنطقة الشرقية بالسعودية.