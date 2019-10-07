السعودية | الجبير يبحث شؤون اليمن مع رئيس البعثة الأممية للحديدة

شكرا لقرائتكم الجبير يبحث شؤون اليمن مع رئيس البعثة الأممية للحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، بمكتبه في وزارة الخارجية بالرياض، الاثنين، الجنرال الهندي المتقاعد، أباهيجيت جوها، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني.

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هذا و طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، الأمم المتحدة بحسم موضوع القوات المحلية المخولة بإدارة موانئ ومدينة الحديدة، وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية، بما يضمن منع استغلال الحوثيين لتلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، منصور بجاش، الاثنين، في الرياض، مع الجنرال جوها، ناقشا خلاله سبل تنفيذ اتفاق الحديدة وتثبيت التهدئة.

ودعا المسؤول اليمني، الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار للقيام بمسؤولياتهم "للضغط على المتمردين للالتزام بما تم الاتفاق عليه وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.