، ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سوريا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هدد خلالها بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة الحد في سوريا.
قال ترامب في التغريدة "إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره مجاوزاً الحدود فسأدمر اقتصادها تماماً" فيما لم يذكر أي تفاصيل بشأن ما وصفه بـ"تجاوز الحدود".
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد جاء تحذير ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستتنحى جانباً وتمهد الطريق لهجوم تركي متوقع.
في سياق متصل أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة.
ترامب دونالد ترامب تركيا سوريا
ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-07
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هدد خلالها بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة الحد في سوريا.
قال ترامب في التغريدة "إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره مجاوزاً الحدود فسأدمر اقتصادها تماماً" فيما لم يذكر أي تفاصيل بشأن ما وصفه بـ"تجاوز الحدود".
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد جاء تحذير ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستتنحى جانباً وتمهد الطريق لهجوم تركي متوقع.
في سياق متصل أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
07:56 PM
في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هدد خلالها بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة الحد في سوريا.
قال ترامب في التغريدة "إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره مجاوزاً الحدود فسأدمر اقتصادها تماماً" فيما لم يذكر أي تفاصيل بشأن ما وصفه بـ"تجاوز الحدود".
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد جاء تحذير ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستتنحى جانباً وتمهد الطريق لهجوم تركي متوقع.
في سياق متصل أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة.
، ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.