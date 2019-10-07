، ترامب يهدد تركيا بدمار اقتصادي حال تجاوزت حدود سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر هدد خلالها بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة الحد في سوريا.

قال ترامب في التغريدة "إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره مجاوزاً الحدود فسأدمر اقتصادها تماماً" فيما لم يذكر أي تفاصيل بشأن ما وصفه بـ"تجاوز الحدود".

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد جاء تحذير ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية ستتنحى جانباً وتمهد الطريق لهجوم تركي متوقع.

في سياق متصل أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة.

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