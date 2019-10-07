محمد بن مسعود - الدمام - أغلقوا طرقاً وجسوراً وميادين كشف شرطة لندن اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 135 شخصاً شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ. ووفقاً لـ"رويترز"، أغلق النشطاء طرقاً وجسوراً وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية؛ لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون.لندن شرطة لندن اعتقالات في لندن.. توقيف 135 ناشطاً تظاهروا ضد تغير المناخ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-07 كشف شرطة لندن اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 135 شخصاً شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ. ووفقاً لـ"رويترز"، أغلق النشطاء طرقاً وجسوراً وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية؛ لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون. Advertisements 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 05:40 PM أغلقوا طرقاً وجسوراً وميادين أغلقوا طرقاً وجسوراً وميادين كشف شرطة لندن اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 135 شخصاً شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ. ووفقاً لـ"رويترز"، أغلق النشطاء طرقاً وجسوراً وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية؛ لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون. ، اعتقالات في لندن.. توقيف 135 ناشطاً تظاهروا ضد تغير المناخ ،

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