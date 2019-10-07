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تسبب تساقط البرد مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جيزان بعد غياب دام عدة عقود في فرحة لدى الأهالي؛ ما جعلهم يلتقطون له الصور ومقاطع الفيديو.
ويشهد عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، منذ نحو ساعة، وتستمر الهطولات حتى وقت إعداد الخبر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب والطوال والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 08:20 PM
مستمرة في الهطول منذ نحو ساعةشاهد فرحة أهالي جازان بتساقط "حبات البرد" بعد غياب طويل
تسبب تساقط البرد مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جيزان بعد غياب دام عدة عقود في فرحة لدى الأهالي؛ ما جعلهم يلتقطون له الصور ومقاطع الفيديو.
ويشهد عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، منذ نحو ساعة، وتستمر الهطولات حتى وقت إعداد الخبر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب والطوال والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
، شاهد فرحة أهالي جازان بتساقط "حبات البرد" بعد غياب طويل ،
المصدر : الخليج 365
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