، ‏مستشفى خميس مشيط يدشن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ،

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دشن مدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي، الاثنين، فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بمشاركة جمعية زهرة.
جاء ذلك، بحضور رئيس قسم التوعية الصحية بصحة عسير عوض الأسمري، ونائب مدير المستشفى عبدالله آل عضيد، ومدير العلاقات العامة في المستشفى السعودي الألماني عبدالرحمن السرحاني.
شمل التدشين مشاركة جميع أقسام المستشفى، وتقديم خدمات صحية ضمت الفحص الفوري عن طريق العيادات.
يذكر أن المستشفى دعا واستضاف مجموعة من المتعافيات من المرض؛ ليشاركن تجربتهن مع السيدات اللاتي حضرن، للمشاركة في الحملة.
وجرى استقبالهن بحفاوة وترحيب وتخصيص ركن لهن وتكريمهن من مدير المستشفى بدروع وهدايا مميزة.
وكرم الرعاة والمشاركين في هذا الحدث الضخم والذي يتزامن مع شهر أكتوبر كل عام.
مستشفى خميس مشيط يدشن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثديبندر آل عوض الخليج 365 2019-10-07
دشن مدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي، الاثنين، فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بمشاركة جمعية زهرة.
جاء ذلك، بحضور رئيس قسم التوعية الصحية بصحة عسير عوض الأسمري، ونائب مدير المستشفى عبدالله آل عضيد، ومدير العلاقات العامة في المستشفى السعودي الألماني عبدالرحمن السرحاني.
شمل التدشين مشاركة جميع أقسام المستشفى، وتقديم خدمات صحية ضمت الفحص الفوري عن طريق العيادات.
يذكر أن المستشفى دعا واستضاف مجموعة من المتعافيات من المرض؛ ليشاركن تجربتهن مع السيدات اللاتي حضرن، للمشاركة في الحملة.
وجرى استقبالهن بحفاوة وترحيب وتخصيص ركن لهن وتكريمهن من مدير المستشفى بدروع وهدايا مميزة.
وكرم الرعاة والمشاركين في هذا الحدث الضخم والذي يتزامن مع شهر أكتوبر كل عام.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
07:20 PM
تضمنت الفحص الفوري بواسطة العيادات
دشن مدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي، الاثنين، فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بمشاركة جمعية زهرة.
جاء ذلك، بحضور رئيس قسم التوعية الصحية بصحة عسير عوض الأسمري، ونائب مدير المستشفى عبدالله آل عضيد، ومدير العلاقات العامة في المستشفى السعودي الألماني عبدالرحمن السرحاني.
شمل التدشين مشاركة جميع أقسام المستشفى، وتقديم خدمات صحية ضمت الفحص الفوري عن طريق العيادات.
يذكر أن المستشفى دعا واستضاف مجموعة من المتعافيات من المرض؛ ليشاركن تجربتهن مع السيدات اللاتي حضرن، للمشاركة في الحملة.
وجرى استقبالهن بحفاوة وترحيب وتخصيص ركن لهن وتكريمهن من مدير المستشفى بدروع وهدايا مميزة.
وكرم الرعاة والمشاركين في هذا الحدث الضخم والذي يتزامن مع شهر أكتوبر كل عام.
، مستشفى خميس مشيط يدشن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ،
المصدر : الخليج 365
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