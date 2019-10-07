السعودية تتخذ اجراء بشأن فيديو التحرش

قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، "إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات، (..) فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما.

وكشف المتحدث في بيان صحفي، عن أنهما مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر، وأنه تم القبض عليهما، موضحا أنه "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة".

وأظهر المقطع المتداول مراهنة اثنين من الشباب للحصول على "سناب شات" الفتيات، وأحدهما يتحدى أن تشرب إحدى البنات من "الشيشة" التي يحملها.

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وختم المتحدث بالقول: "شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها".