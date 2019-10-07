نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية ١٤٤١ في السعودية

أعلن مركز قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية 1441 للمستفيدات، عبر موقعه الرسمي من خلال الرابط المرفق، داعيا المتقدمات إلى مراجعة الموقع للاستعلام عن النتيجة. للاستعلام اضغط هنـــا

القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

ويرى مختصون أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

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وتم اختيار وتحديد مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية. يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة.

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية في المملكة اعتمدت اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة.

وأعلنت الخدمة المدنية أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م. وفق موقع "المواطن"