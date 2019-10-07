بعدما أثار الجدل.. من هو عمر حسين صاحب عبارة ”أحتاج أهج“؟!

بعد أن أشعلت عبارة ”أحتاج أهج“ غضب مواقع التواصل على قميص الشاب عمر حسين أثناء مرافقته للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تساءل كثيرون من هو عمر حسين؟

ويعتبر عمر حسين أحد إعلاميي ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث يتابعه على حسابه في موقع ”تويتر“ وحده أكثر من مليوني متابع.

وانطلقت شهرة ”حسين“ في عام 2010، من خلال برنامج ”على الطاير“ الذي يُبث على موقع ”يوتيوب“، ويطرح قضايا تهم الشارع السعودي، حيث حصدت حلقاته نجاحا تلو الآخر منذ ذلك الحين، وسط مئات الألوف من المتابعين.

وولد عمر حسين في 21 مايو/أيار 1986، وهو أحد سكان جدة، ورغم أنه لم يصرح بهويته، فإن ناشطين أكدوا أنه يمني الأصل، ويحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى حصوله على شهادة في الهندسة الميكانيكية.

ونفى عمر حسين ما تردد عن أنه مرشد سياحي، عقب الانتقادات التي تعرض لها، مؤكدا أنه لا علاقة له بأي جهة حكومية، وأنه يعمل لدى شركة كان لها مشاركة بسيطة في زيارة مورينيو.