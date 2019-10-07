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بيان من الديوان الملكي

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أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، مبيناً أنه سيُصلى عليها بعد صلاة العشاء اليوم (الإثنين)، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وفيما يلي نص البيان
“انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.

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