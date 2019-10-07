أمطار غزيرة على 7 مناطق.. خلال ساعات

توقع خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز الحصيني، تكوّن سحب رعدية، وأمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة بمعظم المناطق.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحصيني: أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، مشيرًا إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة، بداية من عصر اليوم الاثنين، وذلك على (أجزاء من غرب منطقة الرياض ـ شمال عفيف ـ جنوب غرب القصيم، وأجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان).

وتابع الحصيني: متوقع.. اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مناطق (مكة والمدينة والرياض وتبوك والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان) إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وعمان.

وفي شأن ذي صلة، أكد الحصيني، أمس الأحد، انصراف الحر، واختفاء السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا، مشيرًا إلى أنه الخميس الماضي، كان أول أيام طالع «الصرفة»، وآخر نجوم «سهيل»، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، وهو الوسم الذي يوافق دخوله ١٤٤١/٢/١٧هـ.

وأوضح الحصيني، أن «سبب تسمية العرب هذا النجم باسم (الصرفة) يرجع لانصراف الحر عند طلوعه.. وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.