سعد الحريري: أثق بحكمة القيادة السعودية.. والهجوم على أرامكو «تهور»

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الاثنين، أنه يثق بحكمة قيادة المملكة العربية السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من العدوان الإرهابي على معملين تابعين لأرامكو، ولم تستجب للاستفزاز من قبل الجانب الآخر.

وقال الحريري، في حوار له مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، تعليقًا على هجمات إرهابية على منشأتين نفطيتين في المملكة في 17 سبتمبر الماضي: «لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار، وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة»، مشيرًا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي، قائلًا: «أؤكد بصفتي رئيسًا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي».

وتابع الحريري قائلًا: «لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن -ويا الأسف- يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة، بل من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة فيها»، مشددًا على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه «جزءًا من النظام الإقليمي، لا بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية».

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وأكد أن لبنان تمثل «جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي عامةً، ولا سيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية»،

وعبر الحريري، عن شكره الدعم الخليجي للمواهب اللبنانية، لافتًا إلى أن منطقة الخليج أصبحت منطقة في منتهى الأهمية للموظفين ورجال الأعمال والمساهمين اللبنانيين، موضحًا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعتبر لبنان واحة عربية ومركز جذب للأعمال التجارية ورأس المال. وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز المصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج.

يذكر أن الحريري يزور منطقة الخليج حاليًّا بدءًا بالإمارات؛ حيث ويترأس وفدًا يضم 6 وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، للمشاركة في «مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني» الثاني، الذي يفتتح اليوم الاثنين.