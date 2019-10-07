شرطة الرياض تطيح بمقيمين تحرشا بفتيات بأحد المقاهي

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر؛ لقيامهما بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، «مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر»..

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما؛ حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.