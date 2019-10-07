شرطة مكة تُطيح بتنظيم إجرامي لسرقة المحال التجارية بجدة والجموم

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات بمحافظتي جدة والجموم، والقبض على عناصره (ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية)، تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحلات التجارية مستخدمين مركبتين لنقل البضائع المسروقة، بحسب المُتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي.

وأشار الغامدي إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 10 جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315.000 ريال، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وأكدت شرطة مكة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.