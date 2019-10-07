«هدف» يحوِّل فروعه إلى «مراكز توظيف» ويبدأ بالرياض والشرقية ومكة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الإثنين، إطلاق برنامج يستهدف تحويل فروعه في مختلف مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف تقدِّم خدمات الإرشاد والتقييم والمواءمة الوظيفية للباحثين والباحثات عن العمل، إلى جانب الجذب والاستقطاب وخدمات الدعم الموجَّهة لمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح (هدف)، أن هذه الخطوة تأتي لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، ورفع نسبة المهارات التي تسهم في استقرارهم وظيفيًا، بالتعاون والشراكة مع منشآت القطاع الخاص.

وأضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج، تستهدف إطلاق البرنامج الفروع الموجودة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة؛ حيث تم تخصيص مسارات خاصة بطالبي العمل تتمثل في التسجيل، والتقييم والتوظيف خلال 30 يومًا، وخطة مفصّلة للتطوير، ومسارات أخرى مباشرة للمرشحين، وتتعلق بتقديم الدعم ما بعد التوظيف والمواءمة الوظيفية.

Advertisements

وخصَّص الصندوق لصاحب العمل، حزمة من الخدمات المقرر تقديمها لهم في الفروع، تتمثَّل من التسجيل والتحليل والتعاون في مجالات التمكين والدعم.

وأشار الصندوق، إلى أنه يعمل على تطوير 2500 مرشد توظيف، بالإضافة إلى موظفي الموارد البشرية في القطاع الخاص، في مجال الإرشاد المهني، فضلًا عن تقديم خدمات الإرشاد المهني إلكترونيًا، وعرض المسارات الوظيفية والتخصصات والجامعات وأهم المهن المستقبلية، وخدمة تحدث مع مرشد مهني (أون لاين)، وإحصائيات شاملة عن سوق العمل والمهارات المطلوبة.

ومن المقرر أن يقدِّم الصندوق كذلك ورش عمل في عدة محاور في الإرشاد المهني بفروع الصندوق، ومن خلال المرشدين المدربين في التوظيف، ومقاييس لتحديد الميول المهنية عبر قياس الذكاءات الشخصية.