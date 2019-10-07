بالأسماء.. تعيين مديرين جدد بـ«الإخبارية».. وسيدة تتولى موقعًا قياديًّا بالقناة

أعلنت قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، عن تعيينات قيادية في طاقمها التحريري، شملت أقسامًا عدة في الأخبار والاقتصاد والرياضة والإعلام الجديد. وأصدر فارس بن حزام المدير العام للقناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بتعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مديرًا لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.

كما شمل القرار تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، وتكليف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة، كما أصدر بن حزام قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية.

وأوضحت قناة الإخبارية، في بيان لها، أن التعيينات الجديدة تأتي لاستكمال الطاقمين الإداري والتحريري؛ لتسيير شؤون العمل والإنتاج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من شؤون الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.