254 مليون ريال تبحث عن أصحاب.. و«تصفية» تُواصل حملة «حقوقكم أمانة»

أعلنت لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، اليوم الاثنين، أنها تبحث عن أصحاب 254 مليون ريال هي المتبقي من المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة؛ وذلك ضمن حملة «حقوقكم أمانة».

وأوضحت (تصفية)، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنها تمكنت من تسليم 6.6 مليار ريال الجزء الأكبر منه للمساهمين، داعيةً الجميع إلى المشاركة في البحث عن مستحقي المبلغ المتبقي، ويقدر بـ254 مليون ريال.

وأضافت (تصفية) أنه تم تسليم أكثر من 94% من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، آملةً من الجميع التأكد من استحقاقهم أو مورثيهم لاسترداد المبالغ المتبقية.

وأشارت إلى أن التعرف على مستحقي هذه المبالغ، سواء من العائلة أو الأصدقاء، وإرشادهم للجنة هو إيصال للحق إلى أهله، موضحة أنه يمكن البحث باسم العائلة من خلال الرابط: https://tasfiah.sa/pages/ha/ أو الاتصال على رقم (920021819).