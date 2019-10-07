«العتيبي» مديرًا للأحوال المدنية بالقصيم

علمت «عاجل»، اليوم الإثنين، بصدور قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، بتكليف مطلق بن محمد العتيبي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم.
يُشار إلى أن «العتيبي» من القيادات الإدارية الناجحة؛ حيث تدرَّج بالعمل كمدير لمكتب الأحوال المدنية بمحافظة المذنب، ثم انتقل مديرًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بالقصيم، بعدها صدر قرار تكليفه مديرًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بحائل، وانتقل بعدها وكيلًا مساعدًا بإمارة منطقة حائل، حتى صدر قرار تكليفه اليوم، مديرًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم.
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