«الخارجية» تتحرك قانونيًّا ضد مجهولين استغلوا اسمها في النصب والاحتيال

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عدم صلتها بمجهولين يدعون أنهم موظفون بالوزارة للنصب والاحتيال على الناس وأخذ أموالهم، مشيرةً إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء المحتالين.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب؛ أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف إلى النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
وأشار السفير كاتب إلى أن وزارة الخارجية تؤكد للمواطنين والمقيمين، ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافةً ضد تلك الممارسات المشبوهة.
وأوضحت الخارجية، أن الوزارة تلقت شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون أنهم من موظفيها، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية.
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