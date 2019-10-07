الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصَلى عليها بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، «انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصَلى عليها- إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 8 صفر 1441هـ بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة».

وتابع البيان «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».