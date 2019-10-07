الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في مهربَي هيروين بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بمهربي «هيروين» في محافظة جدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المدعو محمد أكبر محمد رمضان الباكستاني الجنسية، عند تهريبه كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيرًا.

وأضاف بيان الداخلية، أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «محمد أكبر محمد رمضان»، اليوم، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

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وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم القبض على غلام قمر غلام حسين الباكستاني الجنسية، عند تهريبه كمية من الهيروين المُخدِّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا والحُكم بقتله تعزيرًا.

وأشار البيان إلى أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «غلام قمر حسين»، اليوم، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وأكدت وزارة الداخلية للعموم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدةً منهجها من شرع الله القويم، محذرةً في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.